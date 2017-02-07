كشفت معلومات أولية أن مشعل النار في الحرم مواطن في العقد الرابع من العمر، و يرجح أنه من أرباب السوابق، فيما اعترف للمحققين أنه كان يهدف إلى لفت النظر إليه، مدعيا أن لديه قضية إرث مع عمه معلقة، ويريد أن يصل صوته عبر هذا التصرف لناظر القضية بحسب صحيفة المدينة.
وصرح الناطق الاعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي أنه في تمام الساعه الحادية عشر من مساء يوم الاثنين ١٤٣٨/٥/٩ تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة أثناء قيامه بسكب كمية من مادة ( البنزين ) على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه. وقام رجال الأمن بمنعه من إشعال النار في جسده في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة، والاقتراب من الكعبة واقتياده بسرعة إلى خارج الحرم وذكر أن تصرفاته توحي انه مريض نفسي، وسيتم اتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه.
- الشورى يستجيب للضغوط ويناقش المادة 77 من نظام العمل
- الجوازات تضع هذا الشرط للحصول على تصريح سفر إلى العراق
- الكشف عن سبب إطلاق الحوثيين شائعة سقوط صاروخ في الرياض!
- تعرف على جنسية مشعل النار في الحرم.. ومعلومات عنه لأول مرة!
- قوة أمن الحرم تكشف حقيقة محاولة إحراق الكعبة
- فيديو: شخص يسكب بنزين على الكعبة ويحاول إشعال النار فيها.. ومواطن يكشف التفاصيل!
- توحيد زي الطالبات في جامعة سعودية يثير الجدل
- حساب المواطن: صك الإعالة شرط لاستقلالية المطلقة عن أسرتها في البرنامج
- تسرب غير مسبوق للكوادر الطبية من قطاعات الصحة.. وهذه هي الأسباب
- جزائية مكة تشبه سقوط رافعة الحرم بالخطأ الطبي!