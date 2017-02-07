ينتظر العالم ظاهرةً فلكية فريدة، يوم الجمعة المقبل، تُعرف باسم “القمر الثلجي”، في كلٍ من أوروبا والأمريكتين، في حين سيمتد هذا إلى المنطقة العربية، يوم السبت.
وأوضح خبراء فلكيون أنه سيستمر خسوف القمر -الذي يعرف بـ “القمر الثلجي”- حين تحدث الظاهرة في فبراير، لمدة 4 ساعات و19 دقيقة، وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الأرض، والشمس، والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل أو تقريبي.
وبعد بضع ساعات فقط من حدوث الخسوف، سيكون المذنب “45P” -المعروف أيضًا باسم “مذنب السنة الجديدة”- في أقرب نقطة له من كوكب الأرض.
ولن يختفي القمر تمامًا في هذه الظاهرة الفريدة، لأن أشعة الشمس تبقى مستمرة في السقوط على سطحه، لذلك سيبقى قرص القمر مضيئًا بالكامل في جميع مراحل هذا الخسوف من البداية حتى النهاية، وهو ما يجعله يبدو وكأنه كتلة من الثلج.
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