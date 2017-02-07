قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تم إلقاء القبض على الكاتب فهد الروقي، وذلك على خلفية حملة التسريبات التي قادها ضد نادي النصر الرياضي، ونشر وثائق رسمية تحمل ختم النادي الرسمي، وتوقيع أمين عام النادي سلمان القريني.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الخبر على نطاق واسع، وحسبما أكدت وسائل إعلام، فإن تلك التسريبات أتت بعد أن اخترق هاكر حساب رئيس النادي، الأمير فيصل بن تركي في «تويتر»، وقام باختراق الإيميل المرتبط بالحساب، وزود الإعلامي بتلك الوثائق، ما دعا إدارة نادي النصر تقديم شكوى لجهة رسمية ضد الهكر، والذي اتضح بأنه يعمل في قطاع هام في المملكة بحسب صحيفة المرصد.
فيما لم يتسن التأكد من صحة الأنباء المتداولة حتى الآن وسنوافيكم بكافة التفاصيل حين ورودها.
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