كشفت مصادر عن حدوث تسرب غير مسبوق للكوادر الطبية المؤهلة التي تعتمد عليها المنشآت الصحية الحكومية اعتماداً كلياً في عدة تخصصات، منها تخصصات نادرة.
وأرجعت المصادر هذا التسرب إلى عدة أسباب، أبرزها عدم الشعور بالأمان، وعدم الاستقرار الوظيفي، وغياب المحفزات العلمية والمالية، وإغراءات القطاع الخاص، ونقص الإمكانات الفنية بالمستشفيات، بالإضافة إلى العوائق الإدارية، ومزاجية الإدارات المتعاقبة، وعدم التقدير لجهود الأطباء.
وكشفت وفقاً لـ”الوطن” أن القيادات الصحية لم تشرع بعد في اتخاذ أي إجراءات أو حلول للحد من هذه التسربات التي تؤثر على كفاءة وخدمات المنشآت الصحية.
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