اعتبرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة أن عيباً جوهرياً قد مسّ دعوى سقوط رافعة الحرم المكي، مشبهةً الأمر بالخطأ الطبي، فيما يُنتظر أن يتسلم المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام نسخة من الحكم الذي أصدرته المحكمة مؤخراً بصرف النظر عن القضية.
وكانت المحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر القضية، باعتبار أن مجلس الدفاع المدني هو الجهة المناط بها التحقيق وإيقاع العقوبة في مخالفات اشتراط وسائل السلامة، وللمتهمين حق التظلم من قرارات مجلس الدفاع المدني أمام المحاكم الإدارية.
ورأت المحكمة خلال الجلسة الأخيرة في نظر القضية أن عيباً جوهرياً قد مسّ تكييف الدعوى يمنع المحكمة من سماعها، مؤكدةً أن ذلك لا يتعارض مع الأمر الصادر بإحالة القضية إلى القضاء للفصل في القضية.
وشبّهت المحكمة القضية وفقا لـ”الرياض” بقضايا الأخطاء الطبية، قائلةً: “لو أن طبيباً ثبُت أنه لا يحمل رخصة مزاولة نظامية لمهنة الطب -بالرغم من أنه طبيب-، وأدى إهماله وتقصيره إلى وفاة المريض؛ فإنه تتم محاكمته أمام لجنة النظر في مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية وتغريمه على عدم حمله رخصة نظامية، ويحق لورثة المريض المتوفى محاكمته أمام الهيئة الشرعية للمطالبة بالدية والتعويض عن الضرر، وللطبيب الحق في التظلم أمام ديوان المظالم”.
من جهة أخرى، أفادت مصادر أن المدعي العام سيتسلم من المحكمة اليوم الإثنين نسخة من الحكم الابتدائي الصادر في القضية مؤخراً، حيث يبدأ منذ اليوم احتساب 30 يوماً الممنوحة له وفق النظام لتقديم لائحة استئناف للطعن على الحكم، وإلا اكتسب الحكم القطعية.
- حساب المواطن: صك الإعالة شرط لاستقلالية المطلقة عن أسرتها في البرنامج
- تسرب غير مسبوق للكوادر الطبية من قطاعات الصحة.. وهذه هي الأسباب
- جزائية مكة تشبه سقوط رافعة الحرم بالخطأ الطبي!
- أحدهم كفّر ولي العهد.. إحباط شبكة دواعش في المملكة تقودهم إمرأة!
- صور: ولي العهد يصل الرياض قادمًا من خارج المملكة
- صور: خادم الحرمين يشرّف حفل زواج ابني الأمير أحمد بن عبدالعزيز
- أحدها استغرق بناؤه 127 مليون ساعة عمل.. معلومات قد لاتعرفها عن مطارات السعودية الدولية
- عسيري لـ BBC: يجب وضع استراتيجية جديدة لمواجهة إيران
- المملكة تدين هجوم متحف اللوفر وتؤكّد تضامنها مع فرنسا
- مبتعثة سعودية تفوز بـ3 جوائز عالمية لابتكارها قفازاً يقرأ ويترجم لغة الإشارة لجميع اللغات