اعتمدت وزارة الإسكان أربعة متطلبات لتسجيل المنشآت الوساطة العقارية في برنامج “إيجار” على البوابة الإلكترونية للوزارة.
ووفقا لـ”الرياض” يأتي في مقدمة الشروط أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي “إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية” و”إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية” كما تضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني إضافة إلى إجتياز الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية.
وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي، أن مرحلة تسجيل وتأهيل واعتماد منشآت الوساطة العقارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الايجار تأتي كمرحلة أولى لتهيئة منشآت الوساطة العقارية لإبرام عقود الإيجار السكني إلكترونياً خلال الربع الأول من عام 2017م، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٠٥ الذي يلزم الوسطاء العقاريين – المرخص لهم – بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً.
- حساب المواطن: صك الإعالة شرط لاستقلالية المطلقة عن أسرتها في البرنامج
- تسرب غير مسبوق للكوادر الطبية من قطاعات الصحة.. وهذه هي الأسباب
- جزائية مكة تشبه سقوط رافعة الحرم بالخطأ الطبي!
- أحدهم كفّر ولي العهد.. إحباط شبكة دواعش في المملكة تقودهم إمرأة!
- صور: ولي العهد يصل الرياض قادمًا من خارج المملكة
- صور: خادم الحرمين يشرّف حفل زواج ابني الأمير أحمد بن عبدالعزيز
- أحدها استغرق بناؤه 127 مليون ساعة عمل.. معلومات قد لاتعرفها عن مطارات السعودية الدولية
- عسيري لـ BBC: يجب وضع استراتيجية جديدة لمواجهة إيران
- المملكة تدين هجوم متحف اللوفر وتؤكّد تضامنها مع فرنسا
- مبتعثة سعودية تفوز بـ3 جوائز عالمية لابتكارها قفازاً يقرأ ويترجم لغة الإشارة لجميع اللغات