أعلن اللواء الركن الدكتور علي الرويلي، الخبير الأمني بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عن شخص عربي يملك حسابًا على الـ”سناب شات”، يتابعه آلاف السعوديين، باعهم إلى شركات أمريكية بدولار لكل متابع.
وأكد الرويلي في الندوة التي نظمها ملتقى إعلاميي الرياض بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة، أن نفس الشخص باع متابعيه أيضًا لشركات بريطانية بجنيه لكل متابع.
ونوه الرويلي إلى مخاطر التهاون في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم مراقبتها، وضبطها، وتوجيهها بالتثقيف والمشاركة، مؤكدًا أن الكثير يقعون فيه ضحية لمصادر مجهولة، وفقًا لـ “المدينة”.
وحث الرويلي المواطنين على استثمار أوقاتهم عبر هذه الوسائل، ونشر التوعية ومفهوم المشاركة، لكي يتحول كل مواطن لرجل أمن، على حد وصفه.
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