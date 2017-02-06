كشفت جلسة محاكمة شبكة من المواطنين السعوديين الذين تورطوا في اعتناق أفكار داعش الإرهابية، ارتباطهم بامرأة عبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير” وتطبيق “تليجرام” تدعى “عهود الفاروق”.
وبيّنت جلسة المحكمة الجزائية، التي عقدت أمس، أن عهود الفاروقي عملت وسيطة لإرسال الأهداف التي يرغب تنظيم “داعش” الإرهابي باستهدافها داخل السعودية.
واتهمت المحكمة المدعى عليه الأول حيازته مذكرات تتحدث عن الأعمال الإرهابية وتتضمن كلمات لبعض قادة التنظيمات الإرهابية وكذلك لقصاصات عليها شعار تنظيم داعش الإرهابي.
وشملت قائمة الاتهامات أيضًا، تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال دفع 4 آلاف ريال وتسلمه مبالغ مالية قدرها 73 ألف ريال وتسليمها لأشخاص بهدف إيصالها إلى تنظيم “داعش” الإرهابي ودعم المقاتلين في سوريا، وفقًا لـ “عكاظ”.
ووجه المدعي العام ضد المدعى عليه الثاني 14 تهمة أبرزها الإساءة لولاة الأمر ووصفهم بألفاظ نابية، وتكفير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.
- حساب المواطن: صك الإعالة شرط لاستقلالية المطلقة عن أسرتها في البرنامج
- تسرب غير مسبوق للكوادر الطبية من قطاعات الصحة.. وهذه هي الأسباب
- جزائية مكة تشبه سقوط رافعة الحرم بالخطأ الطبي!
- أحدهم كفّر ولي العهد.. إحباط شبكة دواعش في المملكة تقودهم إمرأة!
- صور: ولي العهد يصل الرياض قادمًا من خارج المملكة
- صور: خادم الحرمين يشرّف حفل زواج ابني الأمير أحمد بن عبدالعزيز
- أحدها استغرق بناؤه 127 مليون ساعة عمل.. معلومات قد لاتعرفها عن مطارات السعودية الدولية
- عسيري لـ BBC: يجب وضع استراتيجية جديدة لمواجهة إيران
- المملكة تدين هجوم متحف اللوفر وتؤكّد تضامنها مع فرنسا
- مبتعثة سعودية تفوز بـ3 جوائز عالمية لابتكارها قفازاً يقرأ ويترجم لغة الإشارة لجميع اللغات