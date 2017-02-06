تقدمت إحدى عضوات مجلس الشورى بمقترح يطالب بتحديد سن الرشد القانوني للمرأة السعودية.
ونادت عضوة مجلس الشورى في الطلب المقدم، بتحديد سن الرشد حتى تتمكن المرأة السعودية من أن تكون مواطنة كاملة الأهلية، مسؤولة عن تصرفاتها وأفعالها، ومسؤولة عن الدفاع عن نفسها، والمطالبة بحقوقها.
وأيدت المقترح الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلة: “المرأة السعودية ليست دون نساء العالم عقلًا ورشدًا، ليُحدد لها سن الرشد خلاف الرجل، مع فرض وصايته عليها”.
ولفتت زين العابدين إلى أن الرجل عند بلوغه سن الرشد يكون مسؤولًا مسؤولية كاملة عن تدبير جميع شؤونه المالية والمدنية والاجتماعية، وله حرية التصرف والاختيار والتنقل، بينما المرأة حتى ولو حددوا سن رشدها أربعين عامًا، فهي تحت وصاية وولاية ولي أمرها مدى الحياة، أو قد يكون ابنها أو حفيدها أو أخوها الأصغر، أو ابن أخيها، وفقًا لـ “عكاظ”.
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