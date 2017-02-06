ذكرت مصادر صحفية أن المواطن “حسين زبار الحربي”، أحد سكان منطقة القصيم،استغرب من تسجيل مخالفة مرورية ضد ابنته وذلك قبل 14 عاما حيث اكتشف الأمر عندما دخل إلى نظام “ابشر” الإلكتروني وأن المخالفة سجلت في تاريخ 18 / 12 / 1423 وهي عدم تجديد رخصة القيادة، مشيرا إلى أن عمر ابنته في ذلك الوقت كان 11 عاما.
وأضاف “الحربي” أنه توجه إلى مرور القصيم حيث تبين أن المخالفة صدرت من قبل قوة أمن الطرق في محافظة جدة، ورفع خطاب من الهيئة المرورية بالقصيم لقوة أمن الطرق بجدة، للاستفسار عن هذه المخالفة وفقا لـ”الوطن” .
وطالب الحربي بإسقاط المخالفة سريعا، خصوصا أنه تم إخباره بأنها لن تسقط بسهولة، وربما يكلفه الأمر السفر إلى جدة.
من جهة أخرى أكد مصدر في مرور القصيم أن المخالفة سجلت من قبل قوة أمن طرق في جدة، مبينا أن الأمر يثير الاستغراب كون المخالفة سجلت ضد فتاة في الوقت الذي يمنع فيه استخراج رخصة قيادة للنساء.
وأوضح أن إدارة مرور القصيم وجهت خطابا إلى قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة جدة للنظر في صحة المخالفة واتخاذ اللازم وتسويتها.
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