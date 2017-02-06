أحرز منتخب الكاميرون لقب بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2017، على حساب نظيره المصري، إثر تغلبه عليه (2-1)،في المباراة النهائية التي جمعتهما، الأحد 5 فبراير، في الغابون.
وافتتح المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، التسجيل لمنتخب الفراعنة، بحلول الدقيقة 22، بتسديده كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في أقصى الزاوية العليا اليمنى الضيقة، بعد تمريرة رائعة من زميله المهاجم محمد صلاح.
وأدرك المدافع الكاميروني نيكولاس نكولو التعادل لمنتخب “الأسود غير المروضة”، في الدقيقة 59، بتسديدة رأسية على يسار الحارس المصري المخضرم عصام الحضري، بعد تمريرة من الجهة اليسرى.
ومن ثم اقتنص المهاجم الكاميرون فانسون أبوبكر، هدف الفوز بلقب البطولة، في الوقت القاتل، قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت على ملعب “دانجوندجي”، في مدينة ليبروفيل الغابونية.
وتوجت الكاميرون، بلك، باللقب السادس لها في البطولة، وقلصت الفارق إلى لقب واحد فقط، بينها وبين مصر، صاحبة الرقم القياسي.
وكان منتخب بوركينا فاسو قد توج بالميداليات البرونزية، على حساب نظيره الغاني بفوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما، يوم السبت، على المركز الثالث في النسخة الـ 31 للبطولة.