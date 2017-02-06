أقر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم (الأحد) نظاما جديدا لاستقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية بتأشيرات دخول مستحدثة، فيما أكد رئيس المجلس محمد بن راشد أن هذا يثبت أن الإمارات هي بلد الفرص.
وينص النظام، وفق بيان مجلس الوزراء، على أن يتم تطبيقه وفق مراحل، تشمل المرحلة الأولى منه تأشيرات دخول سياحية وعلاجية وتعليمية، في حين تشمل المرحلة الثانية تأشيرات لاستقطاب رواد الأعمال والمبتكرين والكفاءات التخصصية الاستثنائية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والثقافية.
وعلق نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، على النظام، قائلا: “نسعى دوما لترسيخ قيم الانفتاح والتسامح ولا نتراجع عنها ونرحب بالمواهب كافة من 200 جنسية على أرض دولتنا.. بلادنا أرض الفرص وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر وإطلاق إمكاناتهم ومواهبهم الاستثنائية”.
وأضاف: “نسعى لأن تكون الإمارات الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية، وبيئتنا المنفتحة والمتسامحة ضمانة لتحقيق الإمكانات الحقيقية لهذه المواهب”.
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