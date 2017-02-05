برأت وزارة الصحة الهواء البارد من كونه السبب فيما يعرف بـ”أبو الوجيه” أو شلل العصب السابع وأكدت أن المسبب هو التهاب فيروسي.
وقالت وزارة الصحة في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم السبت “انتشر قديماً ما يعرف بـ (أبو الوجيه) أو شلل العصب السابع وأنه بسبب الهواء البارد ولم يثبت طبياً هذه العلاقة والمسبب هو التهاب فيروسي”.
وأضافت الوزارة في تغريدة أخرى: “في شدة البرد احرص على ارتداء ملابس كافية خصوصًا عند الخروج من المنزل وتناول الوجبات بانتظام للحفاظ على مستوى الطاقة في الجسم”.
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