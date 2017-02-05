أعلنت وزارة الداخلية البحرينية وقوع “تفجير إرهابي” داخل شارع البديع في المنامة مساء اليوم السبت 4 من فبراير.
وكتبت الوزارة على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “التفجير أسفر عن تعرض عدد من السيارات المدنية لأضرار دون وقوع إصابات بشرية”.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث.
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