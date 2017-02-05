يغادر لاعب وسط الأهلي علي عواجي صباح يوم غدٍ الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي لإجراء أشعة على موضع إصابته، بعدما كشفت التقارير الطبية عن إصابته بكسر في مفصل القدم اليسرى، ووضع جبيرة مؤقته لحين عرض إصابته هناك ، وفقاً لموقع الرياض نت.
وطمأن علي عواجي جماهير ناديه على إصابته التي لحقت به أمس أمام الاتحاد التي أكد أنها عبارة عن كسر في مفصل القدم، متمنياً العاجل والعودة بشكل سريع للمشاركة مع زملائه في الفترة المقبلة، موجها شكره لإدارة النادي الأهلي وزملائه اللاعبين والجماهير ولكل من سأل عنه.
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