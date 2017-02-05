شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفل زواج ابني الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود؛ الأمير تركي بن أحمد والأمير فهد بن أحمد..بحسب مزمز
وحضر الحفل الذي أقيم مساء اليوم السبت بمدينة الرياض، عدد من الأمراء وجمع من المسؤولين والمهنئين.
- صور: خادم الحرمين يشرّف حفل زواج ابني الأمير أحمد بن عبدالعزيز
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