تتحرى الجهات الأمنية بالطائف عن مجهول اعتدى على طفل 8 سنوات مما كاد يتسبب في وفاته فيما باشرت الجهات الأمنية ممثلة في مخفر السر جنوب الطائف الواقعة وبدأت مجريات التحقيق والتحري في القضية وفقًا لما أشار مصدر أمني وفقًا لصحيفة “المدينة”، وفي التفاصيل التي ذكرها والد الطفل “أنس” أن ابنه تعرض للاعتداء من مجهول عصر أمس الأول حينما كان ابنه يلهو ويلعب بجوار منزله بحي سمنان جنوب الطائف حيث بادر الجاني بخنق الطفل وتهديده بالقتل بسكين إذا صرخ أو تكلم كما قام برفع الطفل وتعليقه بملابسه الرياضية في أحد الأبواب لحوش ملاصق لهم ثم مغادرة الجاني للموقع فيما ظل الطفل معلقًا وكاد يلفظ أنفاسه مختنقًا إلا أن إرادة الله أنقذته عندما سقط على الأرض في حالة إغماء، وأضاف قائلاً: إنه تم نقل الطفل لمستشفى الملك فيصل حيث قدمت له الخدمة الطبية اللازمة وقدرت مدة شفائه بثلاثة أيام، وطالب الأب الجهات الأمنية بتكثيف البحث عن الجاني والقبض عليه ومحاسبته على الاعتداء على الطفل.
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