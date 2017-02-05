كشف مسن سعودي عن السبب الحقيقي وراء رفض مستشفى في مكة المكرمة، تسليمه 8 من أفراد عائلته جميعهم لقوا مصرعهم في حادث مروري وذلك قبل 5 أيام، مضيفًا: “تم تقييدهم مجهولي الهوية في محضر الحادث”.
وأكد والد المتوفين المسن ويُدعى “أحمد”، أن رجل الأمن الذي باشر الحادث دوّن في المحضر أن الجثث الثمانية لمجهولي الهوية، رغم وجود تصاريح ومعاملة رسمية للجنسية السعودية ومشهد مصدّق من جازان، ومن شيخ قبيلة آل دراج يُثبت انتسابهم إلى قبيلة آل قيراط السعودية، وفقًا لـ “المسار”.
وأشار إلى أن “جثث المتوفين لا تزال في ثلاجة الموتى منذ خمسة أيام، في حين يرقد المصابون بالعناية المركّزة بمستشفيات مكة المكرمة”، مناشدًا أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الوقوف معه وإنهاء معاناته، مضيفًا: “أريد أن أرى أولادي وبناتي وأقبّلهم القبلة الأخيرة؛ لأنني سأعود لمنزلي وحيدًا، بعد أن فقدتهم”.
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