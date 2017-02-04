يسعى أربعيني ألماني الدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال دراجة هوائية ضخمة وزنها 940 كيلوغراماً بناها من قطع خردة متفوقاً على الدراجة حاملة الرقم القياسي الحالي التي تزن 860 كيلوغراماً وصنعها رجل بلجيكي.
وأفاد الألماني فرانك دوس (49 عاماً) أنه بدأ في صناعتة الدراجة منذ مارس (آذار) العام الحالي، مستخدماً إطارات عملاقة لماكينة زراعية والحديد الخردة بتكلفة لم تتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي وفقاً لصحيفة دايلي ميل البريطانية.
ويستعد دوس، وهو من بلدة صغيرة قرب الحدود الألمانية الدنماركية، دخول كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية بعد بناء ما يدّعي أنها أثقل دراجة في العالم، وذلك من خلال إضافة المزيد من الثقل لزيادة وزن تحفته الجديدة إلى 1200 كيلوغرام، قبل محاولة قطع 500 متراً بها خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.