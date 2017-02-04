دعا المتحدث الرسمي باسم التحالف العسكري العربي، اللواء أحمد عسيري، المجتمع الدولي إلى “استراتيجية جديدة” للتعامل مع إيران، بما يضمن تغيير سلوكها بالمنطقة.
وقال عسيري، في حوار مع شبكة بي بي سي، “يجب على إيران أن تعود إلى حدودها، ويعني ذلك أن تكف طهران عن التدخل في دول مثل العراق وسوريا واليمن، وإذا قررت واشنطن الموقف ذاته، فهذا شيء عظيم”.
وفي سؤال بشأن طبيعة الخطوات التي يجب اتخاذها، أضاف العسيري: “إن كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على طاولة النقاش”.
جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن “كل الخيارات مطروحة” للرد على إيران في حال استمرار أعمالها العدائية بالشرق الأوسط، في إشارة إلى عدم استبعاد التدخل العسكري.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن أعمال طهران العدائية “لن تمر دون رد”، وفقا لما أوردته شبكة سكاي نيوز، الخميس.
وأضاف سبايسر، في تصريحات للصحفيين، أن “واشنطن سترد على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها إيران وعلى غيرها من الأعمال العدائية وتصرفاتها ضد سفن البحرية الأمريكية”.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل فلين، قد وجه، الأربعاء، تحذيرا رسميا لإيران، بعد إجرائها تجربة لصاروخها “خرمشهر”، القادر على حمل رأس نووية، الأحد.
وفي المقابل، جاء رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر تويتر، مصرحا بعدم استبعاد إيران- أيضا- لاستعمال القوة.
وتحدى ظريف في تغريدته دولا لم يسمها، قائلا، “لن نستخدم القوى إلا في حالة الدفاع عن النفس، ودعونا نرى إذا كان بإمكان أي من الجهات التي تشتكي أن تقوم بذات الشيء”.
جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل 12 كيانا و13 شخصا، على خلفية “دعم الإرهاب”.
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