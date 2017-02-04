عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية، وبأشد العبارات، الهجوم الذي تعرّضت له دورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر – وسط العاصمة الفرنسية باريس.
وأكّد المصدر وفقا لوكالة الأنباء السعودية تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية فرنسا الصديقة، مشدّداً في الوقت نفسه، على موقف المملكة الثابت الرافض للإرهاب والتطرُّف.
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