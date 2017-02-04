نجحت مبتعثة سعودية في مرحلة الدكتوراه بجامعة لندن، في ابتكار قفاز إلكتروني يحوّل لغة الإشارة التي يستخدمها الصم والبكم إلى لغة مكتوبة ومنطوقة، وفاز اختراعاها بـ3 جوائز.
وأوضحت طالبة الدكتوراه في الفنون وتقنية الكمبيوتر هديل أيوب، وفقاً لـ”المدينة”، أن اختراعها يهدف لمساعدة الصم والبكم، بتحويل لغة الإشارة للغة منطوقة عبر سماعة صغيرة مدمجة توضع في القفاز، وإلى لغة مكتوبة عبر شاشة صغيرة مدمجة في تصميمه، وهو لا يحتاج لأسلاك أو أجهزة ذكية، ويترجم لغة الإشارة لجميع اللغات.
وأضافت المبتكرة أيوب، أن اختراعها حصل على 3 جوائز وهي جائزة “الابتكار وريادة الأعمال للسعوديين الدارسين في المملكة المتحدة” و”جائزة الابتكار في مؤتمر التقنية القابلة للارتداء في لندن”، بالإضافة لـ”جائزة الابتكار التقني العالمي لشركة IBM” المقامة في كوريا الجنوبيَّة.
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