تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة بأحد التموينات بمكة حسبما ذكر متداولو الفيديو.
وكشف الفيديو لحظة قيام شخص بالهجوم على متسوق بسكين وسط ذهول الموجودين الذين هربوا ولم يقدموا المساعدة..بحسب مزمز
وكان الشاب تفاجأ بشخص يهاجمه موجهاً إليه طعنة مباشرة في البطن، فيما حاول الشاب الدفاع عن نفسه قدر الإمكان لكنه تعرض لعدة طعنات أخرى في الظهر والكتف اصابته بنزيف حاد.
وذكرت مصادر ،إن الحادثة وقعت يوم الأربعاء الماضي في أحد المحال التجارية، جنوبي مكة المكرمة، بين شابين سعوديين.