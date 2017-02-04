في خطوة أغضبت البيت الأبيض، أصدر قاض فدرالي في “سياتل” الجمعة قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يمنع مواطنين من سبع دول مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة.
وفي رد البيت الأبيض قال المتحدث الإعلامي”شون سبايسر” تعليقا على قرار القاضي “جيمس روبارت” إن قرار المحكمة “مخز”، غير أن التعبير حذف من نسخة البيان المحدثة.
وأضاف “سبايسر” أن وزارة العدل ستطلب وقفا طارئا لقرار المحكمة في أقرب وقت ممكن، معتبرا أن مرسوم ترامب يهدف لحماية الوطن ولديه السلطة الدستورية ومسؤولية حماية الشعب الأميركي.
من جهتها قالت وزارة العدل الأمريكية على لسان متحدث باسمها، إنها لن تقدم طلب تعليق طارئ لوقف الحكم القضائي الذي أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب.
وعقب صدور القرار القضائي، قال مسؤول بشركة طيران أمريكية إن إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أبلغت شركات الطيران الأمريكية أنه بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بركوب الطائرات بعد إصدار قاض اتحادي قرارا بوقف الأمر التنفيذي في كل أنحاء الولايات المتحدة.
وأضاف المسؤول الذي لم يكن مخولا بالتحدث بشكل علني إنه يمكن الآن للأشخاص القادمين من تلك الدول ويحملون تأشيرات دخول سليمة ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة وإن شركات الطيران تعمل على تحديث مواقعها الالكترونية كي تعكس هذا التغيير.
ويمثل أمر التقييد المؤقت الذي أصدره القاضي تحديا كبيرا لقرار الرئيس ترامب على الرغم من أنه مازال بإمكان إدارته الطعن على الحكم .
وجعل القاضي “جيمس روبارت” وهو أحد من عينهم الرئيس السابق “جورج دبليو.بوش” حكمه يسرى على الفور يوم الجمعة مشيرا إلى أن قيود السفر يمكن أن تُرفع على الفور .
وكان ترامب أصدر الأسبوع الماضي مرسوما يمنع دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما على الأقل إلى الولايات المتحدة.
وحظر دخول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين.
ورد عدد كبير من القضاة الاتحاديين بقرارات توقف مرسوم ترامب، الذي بات محور عدد كبير من دعاوى الاستئناف أمام هيئات قضائية مختلفة.