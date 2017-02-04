تسبب انخفاض درجات الحرارة حتى تجاوزت درجة الصفر مئوية في بعض المناطق بالمملكة في العديد من الخسائر الاقتصادية والتي كان منها نفوق الماشية وتلف المحاصيل وتجمد مياه الري.
وقال رئيس جمعية مزارعي حائل خالد الباتع، إن الأجواء الباردة التي شهدتها منطقة حائل، وتكون الصقيع سيؤثران على المنتجات الزراعية، وستلحق تلفيات كبيرة بالمحاصيل وخاصة البيوت المحمية، وفقًا لـ “الوطن”.
وأكد الباتع أن الأسواق وحلقات الخضار ستشهدا ارتباكًا بدءًا من الأسبوع المقبل، نتيجة لقلة المعروض وخاصة من الخضار، موضحًا أن موجة البرد قد تتسبب تلفيات في المعدات والآليات الزراعية نتيجة تجمد الماء.
وشكى مربو الماشية في المناطق البرية خارج محافظات طريف والقريات وعرعر، تجمد أحواض سقي المواشي من البرد حتى وقت متأخر من صباح أمس.
وعمد المربون إلى تدفئة معاطن الإبل ومرابض ومراح الغنم بوضع مصدات من القش وسعف النخيل والخيش حولها لمواجهة البرد القارس، وذلك بعد نفوق عدد من المواشي بسبب برودة الطقس.
وأوضح المزارع أبوعادل الشراري، أن الصقيع غطى أجزاء واسعة من مزروعاته في النبك أبوقصر غربي منطقة الجوف، مما قد يتسبب في تلف المحصول. وأشار إلى أن الصقيع تسبب في تجمد الماء في أجهزة الري المحوري المغذية للمزروعات بالماء.
من جهة أخرى تباينت تقديرات مواقع الأرصاد حول درجات الحرارة المصاحبة لموجة سيبريا الباردة التي ضربت بعض المناطق، أمس، مما دفع الناس إلى التشكيك في مصداقيتها، كما أسهمت مقاطع تداولها مواطنون ومتابعون للطقس على مواقع التواصل في زيادة الالتباس حول درجات الحرارة الواقعية، ففي الوقت الذي نشر موقع “Accu Weather” انخفاض الحرارة في قرية القاعد بحائل إلى - 2، أشارت هيئة الأرصاد إلى أنها بلغت 5- فيما نشر أحد المتابعين صورة وصول درجة الحرارة 10-.
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