قضت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، إقامة حد السرقة على أحد الجناة وذلك بقطع يده اليمنى من مفصل الكف، لتورطه في جريمة سرقة.
واستندت المحكمة في حكمها على اعتراف الجاني بالاستيلاء على 5 صناديق من صراف أحد البنوك في طريق حائل، وسرقة نحو مليون و700 ألف ريال، بحسب “الوطن”.
وكان قد أقر الجاني في التحقيقات أنه ارتكب جريمة السرقة وكسر كامرتين لنظام ساهر، كما أنه حاول طعن رجال الأمن بسكين كانت بحوزته، علاوة على تعاطيه المخدرات منذ نحو 3 سنوات.
وأوضح الجاني في التحقيقات إنه قاوم رجال الأمن خلال محاولة القبض عليه بإشهاره سلاح أبيض في وجوههم.
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