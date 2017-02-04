نشر “حساب المواطن” الفئات المستثناة من التسجيل فيه، والتي وقع ضمنها مكافآت الأئمة والمؤذنين، موضحًا أنه لا يلزم المتقدم الإفصاح عن هذا النوع من الدخل.
واستثنى حساب المواطن الإفصاح عن مكافأة الابن المعاق الذي يتقاضاها من التأهيل الشامل ويسكن مع أسرته.
ولفت حساب المواطن إلى أن محفظة الأسهم الاستثمارية لا يلزم الإفصاح عنها إلا إذا كان لها عائد دوري، وفي هذه الحالة يتوجب على المتقدم تسجيل العائد في خانة الدخل الإضافي..بحسب مزمز
وعن الفئات الأخرى المستثناة من حساب المواطن أيضًا الإفصاح عن دخل الزوجة التي تتقاضاه من التأهيل الشامل من إضافة دخلها إلى دخل زوجها في عملية التسجيل.
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