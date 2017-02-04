فرضت أمريكا الجمعة، عقوبات على 13 فردا و12 كيانا بموجب القانون الأمريكي لمعاقبة إيران، وذلك بعد أيام من توجيه البيت الأبيض “تحذيرا رسميا” لإيران، بشأن إجرائها اختبارا على صاروخ باليستي، وغير ذلك من الأنشطة.
وأدرجت وزارة الخزانة في بيان على موقعها على الإنترنت الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات، الذين يتمركز بعضهم في الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، والصين.
في المقابل، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن إيران منعت الجمعة، فريق المصارعة الأمريكي من دخول أراضيها للمشاركة في منافسات كأس العالم للمصارعة الحرة، ردا على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، بحظر منح تأشيرات دخول للإيرانيين.
وكأس العالم للمصارعة الحرة، واحدة من أهم بطولات المصارعة، وتقام في 16 و17 شباط/ فبراير في مدينة كرمانشاه غرب إيران. وقال اتحاد المصارعة الأمريكي من قبل إنه سيرسل فريقه للمشاركة في المنافسة.
وكانت طهران قد أعلنت بالفعل إنها ستمنع دخول المواطنين الأمريكيين لأراضيها عقب قرار واشنطن فرض حظر مؤقت على اللاجئين والمسافرين ممن يحملون جنسيات سبع دول إسلامية من بينها إيران.
ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله: “راجعت لجنة خاصة في طهران أوضاعهم، وقررت معارضة زيارة فريق المصارعة الحرة الأمريكي. سياسة منح التأشيرات التي تبنتها الإدارة الأمريكية الجديدة لم تترك لنا أي خيار آخر سوى حظر دخول المصارعين”.
وتصاعدت نبرة التصريحات الأمريكية ضد إيران بشكل كبير مؤخرا، وذلك من خلال كتابة ترامب المتكررة على حسابه على “تويتر”.
وقال ترامب في تغريدة جديدة اليوم : “إيران تلعب بالنار، لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما طيبا معهم. لن أكون هكذا”.