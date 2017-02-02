أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الخميس، أن المملكة تسعى إلى أن تصبح “قوة استثمارية عالمية” وأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم”.
وقال الجدعان في ندوة حول “رؤية السعودية 2030”: “نعمل على تحويل موقعنا الاستراتيجي الفريد إلى مركز لوجستي عالمي يعمل على ربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا”. وأضاف: “يجب أن يكون لدينا قوتين أساسيتين هما القوة البشرية والقوة المالية لتحقيق مستهدفات الرؤية 2030”.
وأشار الجدعان إلى أنه تم تأسيس مكتب ترشـيد الإنفـاق التشغيلي والرأسمالي، العام الماضي، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتم عمل مكتب لمراجعة المشاريع الحكومية، وقال إن هذه المراجعة وفرت ما يقارب 80 مليار ريال في التكاليف.
وعن القطاع الخاص، أشار الجدعان إلى أنه تم إعداد آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما من وصول أمر الدفع من الجهة المستفيدة، متوقعا المزيد من الوفورات هذا العام والأعوام المقبلة وسيكون لهذا أثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة بصفة عامة، بحسب ما نقلته قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.
وقال وزير المالية إن برنامج تحفيز القطاع الخاص وقيمته 200 مليار ريال يسهم في خلق بيئة داعمة وزيادة الإيرادات غير النفطية، وهو شريك رئيس وأساسي لتحقيق رؤية 2030. وأضاف أنه “تم عقد العديد من ورش العمل مع القطاع الخاص تأكيداً على التزامنا بدعمه وتمكينه لتحقيق رؤية2030″، وتابع أن سياسة المملكة واضحة فيما يخص القطاع الخاص والخطط المتعلقة بذلك تم شرحها في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي بحسب CNN.
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