فتح شاب مخمور نيران سلاحه الرشاش على المارة شرق منطقة جازان، مساء أمس، الأربعاء، فأصاب اثنين من المقيمين، قبل أن تنجح الجهات الأمنية في القبض عليه، وإحالته للتحقيق.
وتلقت شرطة محافظة فيفاء بالقطاع الجبلي شرق منطقة جازان، مساء أمس، بلاغًا يفيد بتعرض مقيمين اثنين لإصابات أثناء سيرهما على الأقدام نتيجة إطلاق نار عليهما من شاب مخمور يحمل سلاحًا رشاشًّا من نوع كلاشنكوف، واستمرار تهديده للمارة بصورة مثيرة ومخيفة وفقا لموقع عاجل.
وعلى الفور تدخلت الجهات الأمنية للقبض على الجاني، ومع وصول رجال الأمن تحصن الجاني بمنزله، مهددًا كل من يقترب منه، فنفذت الفرق الأمنية خطة تتماشى مع الموقف بما يكفل سلامته والآخرين، وتم استدراجه إلى أن حانت الفرصة، فتم القبض عليه وبحوزته السلاح دون خسائر، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية معه.
وقد تم إيداع الجاني قسم التوقيف بالشرطة تمهيدًا لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال اللازم بحقه، والكشف عن ملابسات فعلته الجنائية، فيما تم إسعاف المصابين في الحال.
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