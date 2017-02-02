أسس الملياردير العصامي “راي داليو” أكبر صندوق تحوط في العالم “Bridgewater Associates” والذي يدير أصولا بحوالي 150 مليار دولار ويتولى به منصب مدير الاستثمارات.
ورغم أن “داليو” يلقب بـ”ستيف جوبز” الاستثمارات، إلا أن الموظفين لا يتواصلون معه كما لو أنه شخص مميز عن الآخرين، بحسب ما أفاد الأستاذ الجامعي “آدام جرانت” في تقرير نشرته “سي إن بي سي”.
وأوضح “جرانت” أن الموظفين لدى صندوق التحوط “بريدجووتر” يتوقع منهم دائماً انتقاد بعضهم البعض وتوجيه النقد لمؤسس الصندوق “داليو” ويتم تقييمهم على هذا الأساس لدرجة أنه من الممكن فصل أحدهم من العمل إذا لم ينتقد جيداً.
وأضاف “جرانت”: “يعد هذا الامر استثناء للعمل في الصندوق، فخلال مرحلة التدريب، يتعلم الموظفون مباديء العمل، ويطرح عليهم باستمرار سؤال: هل تتفقون؟”
وأكد “جرانت” على أن “داليو” يريد من جميع الموظفين التفكير في أنفسهم وتحدي المبادئ والمعايير عند الضرورة ووجه الملياردير الأمريكي خطابه لموظفيه قائلاً: “لا تجعلوا ولائكم لجهة العمل يقف أمام صدقكم ووضوحكم وانفتاحكم على جميع الآراء، فلا يملك أحد الحق لحجب الرأي أو النقد.”
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