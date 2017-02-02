اقترب الثنائي أحمد الفريدي وحسن الراهب، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من مغادرة النادي خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم قيام النادي بسداد المستحقات المتأخرة للاعبين.
وكان الثنائي منحا إدارة العالمي مهلة حتى شهر يناير المقبل، لسداد مستحقاته المتأخرة، من أجل الدخول في مفاوضات لتجديد عقودهما التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي وفقا لموقع صدى.
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