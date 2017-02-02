قالت مصادر صحفية أن السعوديون وجدوا أنفسهم في «دوامة» من الإشاعات والأخبار المتضاربة، إثر إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البوابة الإلكترونية للتسجيل في برنامج «حساب المواطن». وتابع الوزير علي الغفيص خلال زيارته مقر البرنامج، مرحلة الإطلاق وتلقي استفسارات من مواطنين ومواطنات إلكترونياً.
وأشعل «حساب المواطن» مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً «توتير»، بآلاف التغريدات التي تنوعت في مضمونها بين الآراء والتساؤلات عن إيجابياته وتحدياته، لا سيما بعد التصريح الأخير لوزارة العمل عبر حسابها في «تويتر»، والذي قالت فيه إن «دخل الأسرة الشهري يحدد مبلغ دعم حساب المواطن» وفقا لـ”الحياة” .
واستدعت كثرة الاستفسارات من الوزارة توضيحاً أفادت فيه بأن «المعيار الرئيس في البرنامج هو مقدار الدخل الشهري للأسرة، ويجري تحديده من خلال حساب عدد الأشهر التي مضت على المستفيد من آخر مساعدة مقطوعة، ومجموع الدخل للمستفيد»، نافية ما تداولته أخيراً وسائل التواصل الاجتماعي حول الفئات غير المؤهلة للاستفادة من البرنامج، ومؤكدة أنه خال من الصحة.
ويذكر أن هناك 5 فئات تستفيد من «حساب المواطن» حسبما أوضح وزير العمل والنمية الاجتماعية علي الغفيص في لقاء تعريفي باللبرنامج أخيراً.
ووفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن تلك الفئات هي: الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل وهو: الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معيلون.
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