قالت صحيفة محلية أن الجهات الأمنية ألقت القبض على شخص دهس مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد دكتور باسم البدري، أمس، أثناء استيقافه لمخالفته أنظمة المرور، حيث لاذ الجاني بالفرار قبل أن يتم القبض عليه.
وأوضحت المصادر أن العقيد البدري أوقف قائد مركبة مخالفة للأنظمة المرورية، والتي كانت مظللة بالكامل مع وجود لاصق أبيض على سقف السيارة لتغيير ملامحها، إضافة إلى عكسها اتجاه السير، طالبا من قائد المركبة الرخصة والاستمارة إلا أن الجاني لاذ بالهروب متجاوزا البدري بتهور، متسببا في إصابة بكتفه جراء هذه الحادثة، وهو الأمر الذي استدعى إلى نقله إلى مستشفى قوى الأمن وذلك من أجل تلقي العلاج اللازم وفقا لـ”الوطن”.
وأضاف أن الجاني لاذ بالهروب إلى منزله الكائن بحي الشرائع، وإدخال سيارته داخل منزله إلا أنه تم القبض عليه، وإحالته إلى شرطة الشرائع وهي التي بدورها قامت بإحالة الجاني إلى شرطة أجياد موقع هذه الحادثة، وذلك من أجل إكمال التحقيقات الأولية واتخاذ الإجراءات اللازم.
وأوضح متحدث مرور العاصمة المقدسة العقيد مهندس فوزي الأنصاري، أن الحادثة كانت على امتداد شارع السيال الخلفي في شارع إبراهيم الخليل بحي المسفلة، وتمكنت دوريات الأمن من إلقاء القبض على قائد المركبة وتقديمه للجهات المختصة، مؤكدا أنه تم الكشف على مدير مرور العاصمة المقدسة وكانت الإصابات خفيفة، حيث تلقى العلاج اللازم وغادر المستشفى.
- الجدعان: نسعى إلى أكبر صندوق استثمارات في العالم.. وترشيد الإنفاق وفر 80 مليار ريال
- بأمر الملك.. تعيين حمد الخلف وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية
- دوامة إشاعات وأخبار متضاربة حول حساب المواطن.. والعمل: 5 مستفيدون منه
- مكافحة المخدرات تطالب العربية باعداد تقرير بعد تغريدتها عن رقصة د ا ب
- أول دعوى قضائية ضد ترامب بالمملكة
- شاهد: مأدبة عشاء الملك سلمان وضيوفه في افتتاح مهرجان الجنادرية 31
- لممارسة الصيد بالصقور.. شاهد: ولي العهد في رحلة برية يرافقه أخيه الأمير نواف
- التحالف: هجوم إرهابي على فرقاطة سعودية غرب ميناء الحديدة من قبل 3 زوارق حوثية
- البيت الأبيض: احتمال إضافة السعودية ومصر في قائمة الحظر من دخول أمريكا
- السعودية: منع سفر مواطني الدول الـ7 المحظور دخولهم لأمريكا تطبيقا لقرار ترامب.. وهذا ما سنقدمه للمتضررين