أكدت الشؤون الصحية في محافظة الطائف، أنه لا صحة للمعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف رضيعة من داخل العناية المركزة للأطفال في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي وفقا لـ «عكاظ»، أنه ليس هناك أي اختطاف لطفلة رضيعة كما يشاع، ولم يتم الإعلان عن حالة الطوارئ في المستشفى على الإطلاق.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع وسم بعنوان (#اختطاف_طفل_بمستشفى_الطائف)، دون أن يعرف الجميع ماهية وحقيقة هذا الوسم.
- الجدعان: نسعى إلى أكبر صندوق استثمارات في العالم.. وترشيد الإنفاق وفر 80 مليار ريال
- بأمر الملك.. تعيين حمد الخلف وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية
- دوامة إشاعات وأخبار متضاربة حول حساب المواطن.. والعمل: 5 مستفيدون منه
- مكافحة المخدرات تطالب العربية باعداد تقرير بعد تغريدتها عن رقصة د ا ب
- أول دعوى قضائية ضد ترامب بالمملكة
- شاهد: مأدبة عشاء الملك سلمان وضيوفه في افتتاح مهرجان الجنادرية 31
- لممارسة الصيد بالصقور.. شاهد: ولي العهد في رحلة برية يرافقه أخيه الأمير نواف
- التحالف: هجوم إرهابي على فرقاطة سعودية غرب ميناء الحديدة من قبل 3 زوارق حوثية
- البيت الأبيض: احتمال إضافة السعودية ومصر في قائمة الحظر من دخول أمريكا
- السعودية: منع سفر مواطني الدول الـ7 المحظور دخولهم لأمريكا تطبيقا لقرار ترامب.. وهذا ما سنقدمه للمتضررين