حذر المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، المواطنين بعدم شراء أراضٍ أو تملك أي مساكن خلال الفترة الحالية ، متوقعاً مزيدًا من الركود والخسائر في السوق العقارية للعام الجاري.
وقال العمري، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على ‘‘تويتر‘‘: ‘‘إن السوق العقارية، اعتادت أن يكون شهر يناير والربع الأول من كل عام مالي الأفضل أداءً وسيولة، لكن عنوان العام الجاري في 2017 واضح من أوله‘‘.
وكشف عن انخفاض سنوي لقيمة صفقات السوق العقارية في يناير 2017 بـ 46.1%، مشيراً إلى عودة سيولة السوق لمستويات 2012، وأن عمليات واسعة جداً من البيع لا يقابلها شراء.
مضيفاً احذر ثم احذر أيها الباحث عن تملك مسكنك خلال الأشهر القليلة القادمة، من التورّط بالاقتراض والشراء لأي أرض أو مسكن! لا تفرّط بنفسك ومالك.
كما أكد العمري أن هذا الوقت الذهبي لتجني ثمرة مقاطعة شراء الأراضي والعقار التي بدأت في 21 مايو 2013م لم ولن يهرول وراءك تاجر عقار أو سمسار لأجل عينيك.
لهذا؛ احذر ثم أحذر أيها الباحث عن تملك مسكنك خلال الأشهر القليلة القادمة، من التورّط بالاقتراض والشراء لأي أرض أو مسكن! لا تفرّط بنفسك ومالك
— عبدالحميد العمري (@AbAmri) February 1, 2017
اعتادت السوق العقارية أن يكون شهر يناير والربع الأول من كل عام مالي الأفضل أداءً وسيولة
عنوان عام 2017 واضح من أوله!
مزيد من الركود والخسائر
— عبدالحميد العمري (@AbAmri) February 1, 2017
هذا الوقت الذهبي لتجني ثمرة مقاطعة شراء الأراضي والعقار التي بدأت في 21 مايو 2013م
لم ولن يهرول وراءك تاجر عقار أو سمسار لأجل عينيك:)
طنّشه😎
— عبدالحميد العمري (@AbAmri) February 1, 2017