غرد الحساب الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تعليقًا على تغريدة قناة العربية بعد نشرها تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن رقصة د ا ب وتأكيد القناة على انتشارها بين أوساط الرياضيين في الدوري السعودي.
وعلق الحساب الرسمي على تغريدة للعربية كتبت فيها: : “د ا ب فرحة الحشيش التي انتشرت في الملاعب السعودية, هل توقف؟”.
وكتبت مكافحة المخدرات على حسابها الرسمي بتويتر: “يتطلب الامر إعداد تقرير تبينون فيه خطر تقليد هذه الحركة على فئة النشء واستنكارها باعتبار مصدرها ممن يدعون الى تعاطي مخدر الحشيش”.
في سياق متصل لبت قناة العربية طلب مكافحة المخدرات وقامت بعرض تقرير عن رقصة د ا ب وتم نشره اليوم على موقع مزمز.
فيما أكدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد كل من يدعو أو يحرض على تعاطي المخدرات، سواء أفرادًا أو مؤسسات.
يتطلب الامر إعداد تقرير تبينون فيه خطر تقليد هذه الحركة على فئة النشء واستنكارها باعتبار مصدرها ممن يدعون الى تعاطي مخدر الحشيش @FilMarma pic.twitter.com/Puu6KzhLC4
— NCNC |الأمانة العامة (@NCNC_sa) February 1, 2017