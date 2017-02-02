أوضح الناطق باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مخفر سبت شمران التابع لشرطة محافظة القنفذة باشر قضية مضاربة بين ستة أشخاص، إثر خلاف بينهم؛ ما أدى لإصابة أحدهم؛ ونُقل للمستشفى لتلقي العلاج، وحالته الصحية مستقرة.
وأضاف: تم التحفظ على جميع أطراف القضية لإحالتهم برفقة كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
وأشارت مصادر إلى أن أحد المقبوض عليهم أُحيل لمستشفى جنوب القنفذة؛ وذلك لتعرضه لطعنة قوية. وتشير مصادر إلى أن الخلاف كان على قطعة أرض.
وبحسب صحيفة سبق كان مغردون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا، يوثق المضاربة الجماعية التي استخدم فيها أشخاص بأحد المساجد بالعرضية الجنوبية السكاكين والخناجر.
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