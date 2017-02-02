ابتكر باحثون برنامجاً جديداً يحلل حركة الإصبع لفتح قفل الهاتف، حيث يعمل هذا البرنامج على فك رمز القفل واختراق الجهاز، مؤكدين أن 95% من أنماط حركة الإصبع المستخدمة لرسم شكل يفتح القفل يمكن خرقها خلال 5 محاولات فقط، وحتى الأنماط الأكثر تعقيدا هي أيضا سهلة الاختراق للغاية، وفقًا لما نشرته صحيفة ‘‘ديلي ميل‘‘ البريطانية.
واستخدم نظام القفل النمطي، الذي يعتمد على حركة الإصبع بشكل كبير من أجل تأمين الملايين من هواتف أندرويد، ولكن كشف الباحثون عن إمكانية خرق هذا النظام بكل سهولة.
ويعتبر نمط القفل، الذي يعتمد على حركة الإصبع أسلوبا شائعا من أجل حماية أجهزة الأندرويد، ويميل الأشخاص إلى استخدام أنماط معقدة لتشفير المعاملات الهامة مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت، لاعتقادهم أن نظام القفل هذا آمن، غير أن العلماء أكدوا عكس ذلك.
وتوصلت الأبحاث إلى أن استخدام القفل النمطي لحماية المعلومات الحساسة يمكن أن يكون خطيرا للغاية، حيث يعتبر نمط القفل مقياس الأمن الذي يحمي الأجهزة، بما في ذلك الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية، حيث يفضل الكثيرون استخدام رموز PIN أو كلمات المرور لقفل الأجهزة، ويُستخدم أسلوب حركة الأصابع لرسم شكل معين بهدف تأمين الهاتف من قبل نحو 40% من مستخدمي هواتف أندرويد.
وبحسب صحيفة تواصل تمكن الباحثون من ابتكار برنامج يتتبع حركات الإصبع على شاشة الهاتف، حيث تُنتج الخوارزمية عددا قليلا من الأنماط المستخدمة في غضون ثوانٍ لفتح هاتف أندرويد، ويمكن للباحثين كشف قفل المرور من خلال لقطات فيديو مسجلة على بعد 2.5، ونجحت باستخدام لقطات مسجلة عبر الكاميرا الرقمية SLR على بعد يصل إلى 9 أمتار.
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