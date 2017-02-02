كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل فلين، الأربعاء، عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وجّهت “تحذيرًا رسميًا” إلى إيران بعد التجربة الصاروخية التي أجرتها طهران.
وأوضح فلين في إفادةٍ صحفية بالبيت الأبيض: “نحذر إيران بشكلٍ رسمي، اعتبارًا من اليوم”، موضحًا أن قيام طهران بإجراء تجربة لصاروخٍ باليستي يعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وتابع فلين: “إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أخفقت في الرد بشكلٍ كافٍ على تصرفات طهران الضارة”، مضيفًا: “إيران تشعر حاليًا بأنها أكثر جرأة، ونحن نوجّه لها تحذيرًا رسميًا”.
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