نشرت صورًا على مواقع التواصل تظهر أطباق متنوعة من مأدبة العشاء الفخم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وضيوفه من ملوك وأمراء ومسؤلين الدول المشاركة في حفل انطلاق مهرجان الجنادرية ال 31 الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية.
وقدم العشاء الفخم لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والأمير خالد بن عياف آل مقرن وكيل وزارة الحرس الوطني لشؤون الأفواج، ونائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأستاذ عبد المحسن بن عبدالعزيز التويجري..بحسب مزمز
كما حضر الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، وأسعد طارق آل سعيد ممثل جلالة سلطان سلطنة عُمان، ووزير الثقافة بجمهورية مصر العربية الدكتور حلمي النمنم، ومساعد رئيس جمهورية أذربيجان للشؤون السياسية والاجتماعية الدكتور علي حسنوف وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة ضيوف المهرجان.
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