تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تُظهر جوانب من رحلة ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز إلى البر، وذلك لممارسة هواية الصيد بالصقور.
وكشفت الصور عن تفاصيل الرحلة التي قام بها ولي العهد، حيثُ ظهر في إحداها وهو داخل خيمة ممسكًا بأحد الصقور، وفي صورة أخرى ظهر في وسط مرافقيه..بحسب مزمز
يُذكر أن ولي العهد كان معه عدد من المرافقين بينهم أخوه الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز.
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