توفي رجل نيجيري متزوج من 86 امرأة، عن 93 عاما، حسبما قال أحد المقربين منه.
وقال صلاحو بيللو في اتصال هاتفي لوكالة فرانس برس، من وسط نيجيريا: “توفي محمدو بيللو ماسابا السبت في منزله، محاطا بأفراد عائلته”.
في العام 2008، اعتبرت المحكمة الشرعية في مينا عاصمة ولاية النيجر في وسط نيجيريا أن ماسابا “ينتهك أحكام الشريعة بزواجه بطريقة غير قانونية من 86 امرأة”.
وأمرته المحكمة بالإبقاء على أربع زوجات، إلا أن ماسابا رفض ذلك، مؤكدا أنه لم ينتهك تعاليم الدين الإسلامي.
وعند توقيفه، احتجت زوجاته الست والثمانون و20 من أولاده الـ170 أمام وزارة العدل في ولاية النيجر؛ دعما له. وقد تم بعد ذلك التخلي عن هذه القضية.
ولم يشر الناطق إلى سبب الوفاة، إلا أنه قال: “توفي في سن الثالثة والتسعين، ومن غير المفاجئ أن يواجه الشخص الذي يصل إلى هذا العمر تحديات صحية”.
وأضاف: “كان يرفض تناول الأدوية. كانت هذه طريقة عيشه. وكانت زوجاته الست والثمانون يحطن به عند وفاته”.