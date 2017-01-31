شكر الشيخ سلمان العودة، اليوم الاثنين، خادم الحرمين الشريفين، وأمراء المملكة على تعازيهم، وحضورهم جنازة زوجته هيا السياري.
وقال العودة، عبر حسابه على موقع ‘‘تويتر‘‘: “مليكنا المبجل، أمراءنا الكرام، مشايخي، أصدقائي، كلماتكم وحضوركم ودعاؤكم سلوة لقلبي، اللهم تقبل منكم”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أرسل برقية عزاء ومواساة للشيخ العودة، في وفاة زوجته وابنه في حادث مروري.
مليكنا المبجل، أمراءنا الكرام، مشايخي، أصدقائي، كلماتكم وحضوركم ودعاؤكم سلوة لقلبي، اللهم تقبل منهم#هيا_السياري#هشام_العودة#أسماء_الشعلان