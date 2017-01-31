أعلنت قيادة تحالف العربى فى اليمن فى بيان لها اليوم الاثنين ، عن تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابى من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية.
وأوضحت قيادة التحالف فى بيانها نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن السفينة السعودية قامت بالتعامل مع الزوارق بما تقتضيه الحالة إلا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة مما نتج عنه انفجار الزورق ونشوب حريق فى مؤخرة الس
- التحالف: هجوم إرهابي على فرقاطة سعودية غرب ميناء الحديدة من قبل 3 زوارق حوثية
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