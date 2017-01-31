أكد البيت الأبيض، الأحد 29 يناير، أن الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دخول مواطني 7 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة قد يشمل قريبا دولا أخرى.
وقال كبير مسؤولي البيت الأبيض، راينس بريباس، في تصريحات لشبكة “NBC” التلفزيونية، ردا على سؤال حول احتمال إضافة السعودية ومصر وباكستان في قائمة الدول، التي منع ترامب دخول مواطنيها إلى أمريكا، إن المعيار في هذه المسألة “هو أمن الولايات المتحدة”..بحسب مزمز
وأضاف بريباس: “قد نحتاج إلى إضافة دول أخرى إلى الأمر التنفيذي في المستقبل، ولكن لكي نتمكن من فعل ذلك بشكل سريع.. بدأنا بهذه الدول السبع” بحسب .
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