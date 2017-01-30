قالت الخطوط السعودية اليوم (الاثنين) إنها تلقت إشعارا من الاتحاد الدولي للنقل الجوي بتطبيق قرار السلطات الأمريكية، الذي صادق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض حظر مؤقت على مواطني سبع دول من دخول أمريكا..بحسب مزمز
وأوضحت في بيان رسمي أن مواطني الدول السبعة، وهي: اليمن وسوريا والسودان والعراق وليبيا والصومال وإيران، لن يتمكنوا من السفر لأمريكا عبر الخطوط السعودية، مستثنية من ذلك حملة التأشيرات الدبلوماسية أو العاملين في المؤسسات والمنظمات الدولية.
وكشفت الخطوط عن تعاملها مع المتضررين ممن لديهم حجوزات مسبقة للسفر إلى أمريكا، حيث بيّنت أنه سيتم إعفاؤهم من رسوم تغيير الوجهة أو استرداد قيمة التذكرة.
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