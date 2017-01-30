شهدت مدينة إسطنبول هجوماً مسلحاً على مطعم شهير يقع فى حي “بيكوز وأناضول حصار”، فيما لقي شخصاً مصرعه أثر إطلاق نار عشوائي وأُصيب آثنين آخرين.
وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.
وبحسب الأقوال المتداولة فى موقع الحادث، وقع الهجوم فى حوالي الساعة الرابعة، وفتح منفذ الهجوم على الرجل الذى أدعى أنه قتل والده قبل 12 عاماً الرصاص..واُصيب أيضاً بعض المواطنين جراء الطلقات النارية التي أطلقها منفذ الهجوم.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى خاصة لتلقي العلاج، فيما فقد شخص حياته حين كان في طريقه إلى مستشفى العمرانية الحكومية.