رد الشيخ عادل الكلباني إمام مسجد المحيسن بالرياض، على الداعية عبد العزيز الريس، عقب هجومه ضد الدكتور سلمان العودة و تلميحه بتحريم تعزية الأخير في وفاة زوجته وابنه، باعتباره ليس من أهل السنة، حسب اعتقاده.
وقال “الكلباني” في تغريدة مقتضبة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : الملك سلمان عزاه ، والمفتي، وش رايك؟”..بحسب مزمز
جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين، أرسل برقية عزاء ومواساة للداعية الشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته وابنه في حادث مروري، داعيا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر، ويعظم لهم الأجر.
أهل السنة لا يعزون أهل البدع ولا يعودونهم.
د.عبد العزيز الريس
“الإشراف”http://islamancient.com/newsite/play.php?catsmktba=216269 …
الملك سلمان عزاه ، والمفتي، وش رايك؟@dr_alraies