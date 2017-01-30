أعلنت إدارة نادي النصر بصورة نهائية اتفاقها مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون؛ ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم، خلفًا للمستقيل الكرواتي زوران ماميتش، وفق ما أعلن، مساء اليوم الأحد، حساب النادي الرسمي على “تويتر”. ومن المتوقع أن يصل السيد باتريس مع جهازه المساعد إلى الرياض خلال اليومَين القادمَين.
وتُعدُّ أبرز إنجازات المدرب باتريس حصوله على كأس أبطال أفريقيا للأندية عام 2015م مع نادي مازيمبي، ومشاركته في كأس العالم للأندية في نفس العام باليابان.
وكانت آخر محطات المدرب نادي وادي دجلة المصري، والذي أنهى ارتباطه به في نوفمبر الماضي 2016م، وبعدها فاوضه ناديا الوداد البيضاوي المغربي، والترجي التونسي، ولم يتوصّل المدرب لاتفاق معهما.
يُذكَر أن المدرب باتريس كارتيرون (46 عامًا) كان يلعب في خانة الدفاع منذ عام 1990م وحتى 2007م، ومن ثم درَّب نادي “كان” الفرنسي من 2008 وحتى 2009م ونادي ديجون الفرنسي من 2009م وحتى 2012م، ومنتخب مالي من 2012م وحتى 2013م، وحقق معه المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا 2013م، ونادي مازيمبي في جمهورية كونغو الديمقراطية من 2013م وحتى 2015م، وحقق معه كأس دوري أبطال أفريقيا 2015م وكأس بطولة الجمهورية مرتين عامي 2013م و2014م، وكأس سوبر الجمهورية 2014م، والدور النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي عام 2013م، وآخر محطاته مع نادي وادي دجلة المصري من مطلع عام 2016م، ولم يحقق معه أي إنجاز.
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